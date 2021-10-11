Ворота и ограду Дачи Юсуповой в Пушкине готовят к реставрации Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге займутся реставрацией ограды и ворот Дачи Юсуповой, которая находится в Пушкине. На данный момент план восстановления еще не создан. На портале госзакупок проводится конкурс по выбору подрядчика, который проведет научно-исследовательские работы и разработает проект. Согласно данным сайта на 11 октября 2021 года еще работает комиссия.

- Требуется выполнение работ по разработке научно-исследовательской и проектной документации на выполнение работ по реставрации металлической ограды с двумя воротами по адресу дом 10А и 12А по Павловскому шоссе, - говорится в документации.

Заказчиком выступает Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный мемориальный музей Суворова". На разработку проекта будет потрачено порядка 2,5 миллионов рублей.