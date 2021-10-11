Исторический козырек у Музея Хлеба в Петербурге восстановят за 12 млн рублей

На восстановление исторического обличия Музея Хлеба в Петербурге выделили 12 млн рублей / Фото: citywalls.ru

Музею Хлеба в Санкт-Петербурге предстоит ремонт. Вернее, у здания на Михайлова, 2, также известном, как Деревянный жилой дома Пастухова, будут восстанавливать историческое обличие - вернут козырек. Согласно данным портала госзакупок на 11 октября 2021 года, выбор подрядчика уже сделан.

- Контракт выиграло ОО "Макон-реставрация". Подрядчику предстоит приступить к работам в ближайшее время в соответствии с уже разработанной на основе чертежей и снимков документации, - говорится в документах.

Козырек, который предстоит восстановить подрядчику, раньше располагался над главным входом в здание. Изменит ли это как-то работу Музея Хлеба, пока что неизвестно. На все работы выделено более 12 миллионов рублей.

Деревянный жилой дом Пастухова был построен в 1829 году архитектором Мартыном Ливеном. С 1965 года здесь располагался суд. С 1973 года здание использовалось для вечерней школы. В 2014 году здесь отрылся музей Хлеба.