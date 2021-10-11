Смольный разрешил использовать фуд-траки на ярмарках

Смольный одобрил фуд-траки для ярмарок. Фото: gov.spb.ru

Власти Петербурга расширили список нестационарных объектов, которые могут использоваться на ярмарках. В них вошли и пресловутые фуд-траки, то есть фургончики с готовой едой, которые в последнее время стали очень популярны.

- Пункты постановления №1045 дополнить словами «транспортные средства, специализированные для организации общественного питания», - говорится в тексте документа.

Также, согласно изменениям в постановлении, на ярмарках смогут работать автолавки с фруктами и овощами, а не только хлеба, мяса и рыбы.

Напомним, что формат фуд-траков, как нового вида городской торговли и общественного питания был одобрен Смольным еще летом 2020 года. Плюсами считалась возможность таким образом работать закрытым в пандемию ресторанам и кафе.

А жители районом города, где мало магазинов, могли получить выездную торговлю хлебом рыбой, мясом и молоком. При этом торговать разрешалось лишь фермерам и собственной продукцией.