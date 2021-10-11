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Здоровье11 октября 2021 18:14

100% вакцинация вводится в Ленинградской области для работающего населения с 15 ноября

Пускать в общественные места будут по QR-кодам
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Ленобласть вводит 100% вакцинацию работающих граждан.

Ленобласть вводит 100% вакцинацию работающих граждан.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Ленинградской области вводят 100% вакцинацию работающих граждан. Всем руководителям государственных, муниципальный учреждений, а также «иных организаций» и индивидуальным предпринимателям поручено обеспечить получение QR-кодом для всех сотрудников.

- С 15 ноября все государственные, муниципальные и частные организации должны обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о прохождении полного курса вакцинации, медотводе, или факте заболевания COVID-19 в последние полгода. Сотрудники без них для допуска к работе вынуждены будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

В личном разговоре с корреспондентом «КП-Петербург» пресс-секретарь заместителя председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Ирина Сафонкина подтвердила, что это фактически означает 100% вакцинацию всех жителей региона старше 18 лет кроме тех, кто не работает, работает в Петербурге или находится на пенсии. Петербуржцев, работающих на областных предприятиях, требование о прививке также коснется.

Пускать в театры, кино, цирки, фитнес-клубы и прочие заведения будут также только по кодам.

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