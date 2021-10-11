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Происшествия11 октября 2021 18:28

Музейщики Старой Ладоги не расстроились из-за кражи памятника соколу

По их мнению, птица не слишком похожа на настоящую и ценности не представляет
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Скульптуру сокола умыкнули в ночь на 9 октября.

Скульптуру сокола умыкнули в ночь на 9 октября.

Фото: Петр КИБЕР

Директор музея-заповедника «Старая Ладога» Людмила Губчевская не расстроилась из-за пропажи скульптуры «Атакующего (пикирующего) сокола», стоявшей в сквере на Варяжской улице этого старинного населенного пункта.

- У нас на балансе он не числился, его установка- инициатива местной администрации. А место, на котором он стоит - древнее капище. Улетел и улетел, я даже рада, - рассказала «КП-Петербург» директор музея Людмила Александровна.

Она посетовала, что подобные малые архитектурные формы появляются в первой столице Руси без согласования с историками, их мнения никто не спрашивает.

- Мы даже не знаем, кто был автором этого «шедевра». Это не самая большая утрата для Старой Ладоги, есть и более важные проблемы. Вероятно, у администрации найдется возможность поставить новую скульптуру, более похожую на настоящую птицу, - отметила директор музея.

Впрочем, музейщики признают, что туристам скульптура нравилась. А в местной администрации действительно пообещали вернуть сокола на место так или иначе.