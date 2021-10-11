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Общество11 октября 2021 18:33

Тело погибшего в авиакатастрофе в Татарстане Павла Музыченко отправили в Петербург

Похороны парашютиста пройдут на родине в кругу семьи и близких
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Петербург отправили тело погибшего в авиакатастрофе над Татарстаном Павла Музыченко. Парашютист был в числе пассажиров самолета L-410, который рухнул в Мензелевском районе региона 10 октября. Всего погибло 16 человек из 22, остальные находятся в больнице. Как рассказали друзья петербуржца, гроб уже вылетел в родной город.

- Тело Павла только что отправили в Петербург на самолете - рассказал "Комсомолке" Гайрат Манаев, друг погибшего.

Напомним, Павел Музыченко последний год жил и работал в Уфе. В Петербурге у него осталась дочь. Парашютным спортом мужчина занимался последние пять лет.