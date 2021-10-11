Авторы граффити с Игорем Тальковым подали документы на согласование работы

Портрет Талькова постараются легализовать. Фото: Лилия КОЗЛОВА

Создатели портрета Игоря Талькова на Литейном проспекте пытаются согласовать свою работу с властями. Изображение певца появилось 8 октября, спустя два дня после 30-летней годовщины его убийства. Однако теперь сын музыканта Игорь Тальков младший вместе с поклонниками артиста посменно сторожат потрет, который могут закрасить коммунальщики.

- У нас есть юрист, который подал документы во все инстанции, но власти города пока никак не реагируют. В то же время мы понимаем позицию «Ленэнерго», ведь им может грозить штраф за несогласованное граффити. На практике узаконить работу очень сложно из-за многих формальностей. Но даже если граффити закрасят, мы к этом готовы. Потрет покрыт защитными слоем. После того как работу согласуют, краску можно будет снять, не повредив рисунок, - объяснил «Комсомолке» один из авторов граффити Дмитрий Монич.

В Комитете по градостроительству и архитектуре рассказали, как уличные художники смогут узаконить свои работы, однако на пути у них встанут десятки бюрократических препятствий. В первую очередь им придется получить задание на разработку проекта благоустройства. На это может уйти до месяца. После этого нужно будет представить эскизы и документацию. А уже потом согласовывать - на это уйдет 20 дней.