С 12 октября зона платной парковки в центре Петербурга заработает в штатном режиме

За стоянку в центре Петербурга вновь начнут брать деньги. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Счастье для петербургских водителей длилось лишь четыре дня. С 12 октября зона платной парковки начнет работать в штатном режиме и вновь станет платной. Городской Комитет по транспорту договорился со Сбербанком и опять начинает брать деньги с автомобилистов.

- Восстановлена работа систем оплаты парковочного пространства в Центральном районе. Завтра с 8:00 автомобилистам доступна возможность оплаты парковки без комиссии с помощью паркоматов, официального сайта парковочного пространства www.parking.spb.ru и мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербурга», - сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, оплатить парковку также можно через терминалы и кассы отделений СберБанка и его мобильное приложение, а также через терминалы и приложение банка ПСКБ. При этом будет взиматься комиссия по тарифу банка.

А вот сервис смс-оплаты пока не работает. Его запустят позднее.

Напомним, что с 8 октября из-за отзыва лицензии у «ОРБАНКа», который был оператором, зона платной парковки стала временно бесплатной.

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