11 детей-пешеходов пострадали в ДТП за начало октября в Петербурге и Ленобласти

В ГИБДД рассказали о большом количестве ДТП с участием детей-пешеходов за начало октября в Петербурге и Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

11 детей-пешеходов попали в ДТП за первые 10 дней октября в Петербурге и Ленобласти. Неутешительную статистику привели в пресс-службе УГИБДД. По информации полиции, шестеро несовершеннолетних стали участниками аварии на регулируемых пешеходных переходах, но только в четырех случаях виноватыми признали водителей. Помимо этого трое и пострадавших детей в момент ДТП находились на самокатах, а еще один – на велосипеде.

В ГИБДД просят родителей тщательнее объяснять детям простейшие правила безопасности на дороге, в том числе акцентируя внимание на то, что не надо никуда спешить.

- Обсудите все дорожные ситуации и ловушки, с которыми ребенок может столкнуться. Особое внимание следует обратить на правила использования велосипедов и средств индивидуальной мобильности, - отмечают в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Отдельная нотация посвящена и водителям – их просят предельно внимательно проезжать пешеходные переходы.