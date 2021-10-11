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Происшествия11 октября 2021 19:18

11 детей-пешеходов пострадали в ДТП за начало октября в Петербурге и Ленобласти

В ГИБДД обеспокоены неутешительной статистикой
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В ГИБДД рассказали о большом количестве ДТП с участием детей-пешеходов за начало октября в Петербурге и Ленобласти.

В ГИБДД рассказали о большом количестве ДТП с участием детей-пешеходов за начало октября в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

11 детей-пешеходов попали в ДТП за первые 10 дней октября в Петербурге и Ленобласти. Неутешительную статистику привели в пресс-службе УГИБДД. По информации полиции, шестеро несовершеннолетних стали участниками аварии на регулируемых пешеходных переходах, но только в четырех случаях виноватыми признали водителей. Помимо этого трое и пострадавших детей в момент ДТП находились на самокатах, а еще один – на велосипеде.

В ГИБДД просят родителей тщательнее объяснять детям простейшие правила безопасности на дороге, в том числе акцентируя внимание на то, что не надо никуда спешить.

- Обсудите все дорожные ситуации и ловушки, с которыми ребенок может столкнуться. Особое внимание следует обратить на правила использования велосипедов и средств индивидуальной мобильности, - отмечают в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Отдельная нотация посвящена и водителям – их просят предельно внимательно проезжать пешеходные переходы.