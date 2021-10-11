Погибшего в авиакатастрофе в Татарстане Павла Музыченко похоронят в Петербурге 13 октября

Павел занимался парашютным спортом уже пять лет. Фото: соцсети

Похороны погибшего парашютиста Павла Музыченко пройдут в Петербурге 13 октября 2021 года. Тело мужчины уже везут из Татарстана, где он разбился, в родной город. Как и где пройдет прощание с 42-летним предпринимателем, пока не сообщается.

- Тело Павла уже отправили в Петербург. Прощание будет в среду, - уточнил "Комсомолке" его друг.

Напомним, Мавел Музыченко погиб при крушении самолета над Татарстаном. Была группа парашютистов из 20 человек и 2 пилотов. Судно резко начало падать и во время аварийной посадки погибло 16 человек, остальные попали в больницу.

Павлу было 42 года, он Петербурга. Последние полтора года жил и работал в Уфе. Парашютным спортом занимался пять лет, выигрывал соревнования и ставил рекорды. Регулярно летал на аэродром в Татарстан для прыжков на 4 тысячи метров. У мужчины осталась дочь в Петербурге.