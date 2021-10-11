В администрации Старой Ладоги пообещали вернуть памятник сокола на место

Украденного сокола планируют вернуть на место. Фото: СОЦСЕТИ

Администрация Старой Ладоги пообещала вернуть на место памятник «Атакующему соколу», который был украден в ночь на 9 октября. В руководстве муниципального образования рассказали «КП-Петербург», что заявление о пропаже уже подано в полицию, злоумышленников ищут.

- Печальное очень событие, жители переживают. Памятник полюбился и жителям и туристам. Мы не знаем, кому скульптура могла понадобится. Она из обычного черного металла, крашенного «под бронзу». Может кто-то захотел себе на даче поставить. Обидно и жалко, - рассказала «КП-Петербург» Глава администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение Нина Ермак, которая сама в 2013 году делала эскиз скульптуры, выбирала место ее установки и заказывала работу у мастера.

По ее словам, средства выделялись из муниципального бюджета, поэтому ущерб был нанесен существенный. Но дело не только в этом.

- Это - символ государственности. Символ древнего княжеского рода Рюриковичей. Мы обязательно будет памятник восстанавливать. Его несколько раз реставрировали - туристы откручивали перья на память. И сейчас вернем сокола на место. Тот, кто украл, сделал это зря - такое даром не проходит, - уверены в местной администрации.