Власти просят убрать маршрутки из Мурино

Власти хотят убрать маршрутки из Мурино. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Еще в конце сентября жители города Мурино стали жаловаться на очереди на остановках общественного транспорта. Несмотря на регулярные интервалы, местные маршрутки не могут похвастаться вместительным салоном. Кроме того, серьезные неудобства испытывают пассажиры с детскими колясками и люди с ограниченными возможностями здоровья. Муринцы сообщили о проблеме «Комсомолке», а журналисты «КП» узнали, какой выход из ситуации предлагают местные власти.

- Администрация Всеволожского района рекомендуют перевозчику, обслуживающему муниципальные маршруты в городе Мурино № 667, 668 и 668а, при закупке новых автобусов обязательно приобретать транспорт с низким полом и площадкой для детских и инвалидных колясок, - сообщили в районной администрации.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что жители Мурино в намерены создать народную дружину, которая будет бороться с дебоширами, продавцами контрафактного алкоголя и распространителями наркотиков.

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