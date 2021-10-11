Геннадий Онищенко сообщил о высокой смертности от коронавируса в Петербурге

Геннадий Онищенко заметил неутешительную ситуацию со смертностью от коронавируса в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Геннадий Онищенко рассказал о высоком уровне смертности от коронавируса в Санкт-Петербурге. По словам эпидемиолога и заслуженного врача России, летальность в Северной столице достигла 3,49%. В Москве соответствующая статистика в два раза ниже. Онищенко призвал разобраться с неутешительной эпидситуацией в городе на Неве.

- Умирает в основном старшее поколение. Большой прирост заболеваемости – надо разбираться с лечением. Одну таблетку недодали – и вот отрицательный эффект, - отметил Онищенко в разговоре с «Московским комсомольцем».

К слову, Росстат сообщил о том, что в августе 2021 года в Петербурге умерли от коронавируса более 1,3 тысячи человек. По данным ведомства, это примерно в три раза больше, чем в тот же месяц, но в 2020-м.