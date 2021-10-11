«Ленэнерго» не возражает против граффити с Игорем Тальковым на Литейном проспекте

"Ленэнерго" не возражает против согласования граффити с Тальковым в Петербурге. Фото: Лилия КОЗЛОВА

В «Ленэнерго» заявили, что не возражают против граффити с Игорем Тальковым. Напомним, рисунок с изображением рок-звезды находится на трансформаторной подстанции на Литейном проспекте. Сын музыканта ежедневно охраняет увековеченный образ отца вместе с поклонниками его творчества. В один из дней увести защитников не смогла даже полиция. Оказалось, создатели граффити подали заявки во все инстанция на согласование арт-объекта.

В «Ленэнерго» рассказали «КП-Петербург», что удалять несогласованные изображения – их обязанность, невыполнение может караться крупными штрафами. В свою очередь, компания предоставляет список из 43 подстанций, где художники могут оставить рисунки, но только в случае одобрения в администрации.

- Отмечу еще раз, что мы не уполномочены на согласование граффити, поэтому документы необходимо подавать в КГА. Если авторы рисунка с Тальковым так и сделали, то отлично. Мы не возражаем относительно этого граффити, но оно должно быть согласовано в установленном порядке, - добавили «КП-Петербург» в пресс-службе «Ленэнерго».