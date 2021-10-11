Заявку на украшение Петербурга к Новому году и Рождеству на 13 миллионов рублей подал городской Центр рекламы

Подвесные и фонарные украшения обойдутся бюджету в кругленькую сумму. Фото: Олег ЗОЛОТО

Городской центр рекламы и праздничного оформления Санкт-Петербурга потратит 13 миллионов рублей на подвесные тросовые конструкции и новогодние украшения, смонтированные на фонарных столбах. Об этом говорится в заявке на сайте госзакупок.

- Оказание услуг по централизованному оформлению Санкт-Петербурга световыми композициями на опорах освещения и тросовой конструкции к праздникам «Новый 2022 год и Рождество Христово», - гласит информация по тендеру.

Впрочем, сама заявка была размещена еще 30 сентября, до 8 октября принимались документы на участие в торгах, однако они не состоялись из-за жалобы и начала работы комиссии. По окончании проверки аукцион проведут на существующих условиях или пересмотрят их.

Впрочем, нынешняя сумма в 13,6 миллиона рублей на праздничное оформление - лишь капля в море. Кроме этой заявки у Центра рекламы есть еще 16 аналогичных со «стоимостью» от семи до 33 миллионов рублей.