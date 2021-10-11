Археологи обнаружили в Выборге средневековую плиту с гербом, считавшуюся утраченной с XIX века

В Выборге нашли средневековую плиту с гербом, которую считали утраченной с конца 19 века. Фото: Владимир Цой

Археологи обнаружили средневековую плиту с гербом наместника Эрика Тотта, ранее находившаяся в Райской башне Выборгского замка. Артефакт считался давно утраченным, еще с XIX века, когда сооружение реконструировали. По задумке властей Ленобласти, известковая плита станет одним из самых ценных экспонатов музея истории Выборгского замка. Посмотреть на находку археологов можно будет по окончании реставрации главного корпуса и башен.

- По одной из версий, плиты с гербами вывезли в Петербург во время реконструкции, где бесследно исчезли. Находка выборгской экспедиции ИИМК РАН опровергла эту версию, и теперь спустя 130 лет мы можем видеть чудом сохранившуюся резную плиту с изображением герба Эрика Тотта последней четверти XV в, - пишет Владимир Цой, глава комитета по сохранению культурного наследия, на своей странице во «Вконтакте».

К слову, в Райской башне данная плита была не единственной – напротив нее был «коллега» с изображением герба Стена Ступе Старшего.