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Авто11 октября 2021 20:33

Платная парковка в Петербурге может подорожать до 132 рублей в 2022 году

Комитет по транспорту опубликовал соответствующий проект постановления
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге может подорожать платная парковка в 2022 году.

В Петербурге может подорожать платная парковка в 2022 году.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2022 году в Санкт-Петербурге может подорожать платная парковка – до 132 рублей и 25 копеек за час. Речь именно о транспорте категории «B», о чем сообщается в проекте постановления Смольного, проходящего антикоррупционную экспертизу. Однако напомним, что эта стоимость является лишь максимальным пределом, до которого в теории могут поднять тариф. Для остальных категорий транспорта цены на парковку тоже вырастут.

- Для транспортных средств категории «B» в соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» – 132 руб. 25 коп. Для транспортных средств иных категорий – 198 руб. 37 коп., - сообщается в документе от комитета по транспорту.

Добавим, что ответственным за выполнение постановления назначили вице-губернатора Петербурга Максима Соколова.

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