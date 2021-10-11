Комздрав прокомментировал слова Онищенко о высокой смертности от коронавируса в Петербурге

Комздрав Петербурга прокомментировал слова Геннадия Онищенко о высокой смертности от коронавируса в городе. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга прокомментировали слова Геннадия Онищенко о том, что город на Неве имеет высокую смертность от коронавируса. Напомним, известный эпидемиолог заявил, что Северная столица имеет и неутешительный уровень летальности – 3,49%. Кроме этого в августе 2021 года от COVID-19 скончались более 1,3 тысячи жителей Петербурга, что составляет треть от всех смертей от инфекции в СЗФО.

- Показатель летальности сильно зависит от многих факторов, – пояснили «КП-Петербург» в пресс-службе комздрава. – Наиболее объективным показателем является показатель прибавки по смертности от всех причин по данным ЗАГСа. В Петербурге этот показатель никогда не был самым высоким среди других регионов.

Добавим, что в комздраве попросили не путать смертность с летальностью, являющейся показателем отношения числа умерших от какой-либо болезни к числу всех исходов.