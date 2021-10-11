Выставку анонимных художников «Руины Петербурга» открыли в «Красном треугольнике»

Анонимные художники открыли выставку "Руины Петербурга" в заброшенном заводе. Фото: vk.com/gorodperemen_spb

В заброшенном корпусе «Красного треугольника» открыли выставку «Руины Петербурга» силами анонимных художников. Об этом рассказали в молодежном движении «Город перемен». По информации активистов, в городе около 7 тысяч зданий находятся в плачевном состоянии и требуют реконструкции и капремонта. С помощью арт-объектов художники хотят привлечь внимание в проблеме сохранения наследия Северной столицы.

Авторы пытаются сохранить исторические здания хотя бы на бумаге. Фото: vk.com/gorodperemen_spb

- Наше молодежное движение продолжит борьбу за историческое наследие Петербурга. Надеемся на поддержку горожан. Если городские власти нас не слышат, то мы обратимся к мировому сообществу, - заявляет один из активистов «Города перемен» Артемий Журавлев.

Художники описывают свои работы как стрит-арт. Фото: vk.com/gorodperemen_spb

Для пущей огласки молодые люди отправили заявку в Книгу рекордов Гиннесса с предложением признать Петербург городом с самым большим число разрушенных исторических зданий в мире.