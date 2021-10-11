Путин планирует посетить Евразийский женский форум в Петербурге

Владимир Путин хочет посетить петербургский Евразийский женский форум. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владимир Путин планирует посетить Евразийский женский форум. Об этом сообщает ТАСС. Напомним, мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября 2021 года в очном режиме, но с соблюдением мер безопасности по коронавирусу, в том числе с масочным режимом и шахматной рассадкой. Основные события пройдут в Таврическом дворце и Парламентском центре.

- Разумеется, на форуме постараюсь быть, - сказал президент в понедельник на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

Добавим, что «Комсомолка» аккредитовалась на мероприятие и будет подробно освещать его.