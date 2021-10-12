Реверсивное движение введут на месяц на трассе «Сортавала» в Ленобласти

В Ленобласти вновь введут ограничения движения на трассе А-181 из Петербурга в Финляндию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Реверсивное движение введут на федеральной трассе «Сортавала» в Ленобласти. Об ограничениях, которые будут действовать с 28 октября по 30 ноября 2021 года, поспешили рассказать в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Автомобилистам придется привыкать к новым правилам на 10-м километре дороги – на путепроводе. Причина изменений в проведении планово-предупредительных работ.

- В районе деревни Скотное Агалатовского сельского поселения перекроют две полосы движения. По оставшимся свободными для движения полосам введут ограничение скоростного режима до 40 км/ч. На данном путепроводе всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении, - сообщают дорожники.

Добавим, что рабочие собираются заменить на участке металлический деформационный шов и обустроить пришовную зону из полимербетона. На участке установят все необходимые барьеры и дорожные знаки со световой сигнализацией.