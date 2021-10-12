Зампред КИО Александр Герман может возглавить комитет по природопользованию Петербурга

Зампред КИО Александр Герман может стать главой комитета по природопользованию Петербурга. Фото: commim.spb.ru

Заместитель главы КИО Александр Герман может вскоре стать главой комитета по природопользованию Санкт-Петербурга. Соответствующее обращение направили в отраслевое министерство. Губернатор Александр Беглов дал добро на перевод чиновника из одного комитета в другой. Когда последует ответ из министерства, пока не сообщается.

- Губернатор направил министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову на согласование кандидатуру Александра Германа на должность председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, - передает пресс-служба Смольного.

Добавим, что до перехода в КИО Герман работал первым замглавы комитета по развитию предпринимательства. В общем, чиновник не новичок в Смольном.