Зверей из Ленинградского зоопарка покормили подарками от посетителей

В Ленинградском зоопарке животные отведали фрукты и овощи, собранные в рамках акции "Дары осени". Фото: vk.com/spbzoopark

Зверята Ленинградского зоопарка наконец-то отведали подарки от посетителей, собранные в рамках акции «Дары осени». Напомним, за сентябрь жители и гости Северной столицы принесли животным около 700 килограммов вкусных, а самое главное – полезных фруктов и овощей. И вот, зверят покормили, за чем могли наблюдать многочисленные посетители зоопарка. Для некоторых животных процесс потчевания был увлекательной игрой.

Для некоторых процесс приема пищи превратился в игру - вкусняшку надо было достать из тыквы. Фото: vk.com/spbzoopark

- Хищникам кусочки мяса спрятали в тыкву, превратив плод в игрушку. Грызунам тыквы начинили орешками и ягодами. А для приматов работники зоопарка составили целые осенние композиции из опавшей листвы, овощей и ягод, - рассказывают сотрудники Ленинградского зоопарка в группе во «Вконтакте».

Зверинец намерен и впредь продолжать акцию, снискавшую популярность у горожан. Животные уж точно довольны сюрпризам.