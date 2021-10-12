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Происшествия12 октября 2021 2:00

Двое детсадовцев пропали в Петербурге за минувшие выходные

Поисковики отряда «ЛизаАлерт» рассказали о неутешительном для них начале октября
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге за выходные дважды пропадали маленькие дети.

В Петербурге за выходные дважды пропадали маленькие дети.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» рассказали о некоторых заявках о пропавших жителей Петербурга за минувшие выходные, 9 и 10 октября. Так, в разных районах городе почти одновременно исчезли два маленьких ребенка. К счастью, их оперативно нашли.

- Потерялась трехлетняя девочка на Васильевском острове. И через два часа еще один детский поиск – пятилетний мальчик пропал с площадки в Красногвардейском районе. Обоих детей почти сразу нашла полиция, - рассказали поисковики в группе регионального отделения во «Вконтакте».

По словам волонтеров «ЛизаАлерт», еще не успели закончиться заявки на пропавших людей в лесных массивах, как начался поток сообщений об исчезновениях в чертах города. В частности, очень много пропавших пенсионеров, которые блуждали в каменных джунглях из-за потери памяти или по другим причинам.