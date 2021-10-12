Последние новости в Санкт-Петербурге на 12 октября 2021 года: Увольнение учительницы из-за блога о сексе и выкуп похищенной беременной женщины

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 12 октября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 12 октября 2021 года. Учительницу биологии из школы при Консерватории Римского-Корсакова уволили из-за ее хобби – блога о сексуальном просвещении. В закрытом аккаунте в Instagram педагог в том числе рассказывала о том, как грамотно разговаривать с подростками на интимные темы. Как рассказала 31-летняя женщина «КП-Петербург», всех детей-подписчиков она блокировала. Однако родители все равно пожаловались директору. Итог известен. Теперь Ольга признается, что больше не хочет быть учительницей.

Многодетная пара из Петербурга расправилась с другом за угрозы сдать их наркобизнес. Семеро детей горе-родителей остались без попечения. Тело хладнокровно убитого товарища искали с апреля 2021 года. Мужчина якобы всерьез обещал прикрыть незаконный бизнес супругов. Муж и жена похитили друга. По версии следствия, мужчину задушила именно подруга – многодетная мать.

Под Петербургом все-таки нашли похищенную беременную жену бизнесмена. Ее держал в заложниках горе-риэлтор, который не получил деньги за свои услуги от коммерсанта. «КП» подробно написала, как удалось вызволить женщину из беды. Спойлер – на спасение собрали 10 млн рублей, правда, банкноты эти из банка приколов.