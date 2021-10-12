Частный дом сгорел в Парголово в ночь на 12 октября

В Парголово сгорел частный дом в ночь на 12 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

На севере Санкт-Петербурга сгорел частный дом. В ночь на вторник, 12 сентября 2021 года, около 2:50 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании. Горел дом номер 815 в Парголово Выборгского района. На место незамедлительно выехала бригада спасателей.

- Прибыв на адрес, пожарные увидели, что горит небольшой одноэтажный дом, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Спасатели полтора часа боролись с огнем. К тушению огня были привлечены три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС. Пламя было ликвидировано лишь к 4:30 часам ночи.

В итоге одноэтажный дом размером 8 на 10 метров полностью сгорел и был разобран. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. На данный момент на месте работаю специалисты, чтобы установить причину возгорания.