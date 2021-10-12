Облачно и тепло будет в Петербурге 12 октября

Пасмурная и теплая погода ждет Петербург 12 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бабье лето в Санкт-Петербурге закончилось, но погода не успела пока стать холодной. Во вторник, 12 октября 2021 года, в Северной столице будет пасмурно, но с прояснениями. Днем в городе ожидается переменная облачность и до 12 градусов тепла, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня на погоду начнёт оказывать влияние циклонические вихрь, выходящий в акваторию Баренцева моря. Его облачная спираль временами будет закрывать небо, но существенных осадков не ожидается, - отметил синоптик.

Днем в Петербурге воздух прогреется до 10-12 градусов тепла, по Ленинградской области ожидается от плюс 8 до плюс 13 градусов. Ветер будет все еще теплый, южный, но усилится до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 757 мм рт. ст., что является ниже нормы.

Напомним, что теплая погода будет держаться первую половину недели, но во второй горожан ждут изменения.