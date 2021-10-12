Дефицит кадров в сфере услуг и общепита произошел в Петербурге

В Петербурге упал спрос на работу в общепите, сфере услуг и ритейле Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге наблюдается дефицит сотрудников в сферах услуг, общественного питания, а также ритейла. С каждым днем количество вакансий в этих областях лишь растет. Об этом пишет издание "Мойка78" 11 октября 2021 года.

- В продуктовом ритейле количество вакансий по сравнению с прошлым годом возросло на 89 процентов, в сфере услуг — на 40 процентов и в сфере общественного питания показатель увеличился в полтора раза, - пишет издание.

Несмотря на такое большое количество предложений, люди все реже стали на них откликаться. Так, работу в сфере ритейла горожане ищут на 51 процент меньше, откликов в общепите стало на 50 процентов меньше, а в сфере услуг на 45 процентов.

Такой спад специалисты связывают сразу же с несколькими факторами. Из-за пандемии из города уехали трудовые мигранты, те, кто был из другого города, также вернулся домой, а те, кто потерял работу во время эпидемии, уже нашли место в другой сфере деятельности.