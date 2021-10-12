Разрыв линий электропередач спровоцировал транспортный коллапс в центре Петербурга

Разрыв линий электропередач спровоцировал транспортный коллапс на Невском проспекте Фото: Олег ЗОЛОТО

Рано утром во вторник, 12 октября 2021 года, в центре Санкт-Петербурга произошел транспортный коллапс. Из-за разрыва линий электропередач на Невском проспекте и площади Восстания встал общественный транспорт. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- Разрыв линий электропередач произошёл этим утром на площади Восстания в центре Петербурга и спровоцировал транспортный коллапс, - пишут горожане.

Так, сначала встали троллейбусы, из-за них не смогли проехать автобусы, а следом встали и автомобили. В основном затор наблюдается по Невскому проспекту от Гостиного двора в сторону площади Восстания. Там сейчас пробка в девять баллов. Также тяжело на подъездах к площади со всех прилегающих улиц.

Что стало причиной обрыва проводов, не сообщается. Автомобилистам рекомендуют искать другие пути объезда.