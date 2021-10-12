Зона платной парковки в Петербурге возобновила работу с 12 октября

Платные парковки в Петербурге возобновили работу 12 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Санкт-Петербурга с 12 октября 2021 года вновь заработала зона платной парковки. Теперь снова оставить машину в центре города можно только платно. Система оплат заработала с 8:00 часов. Об этом автомобилистов предупредили в Смольном.

- Оплатить парковку без комиссии можно с помощью паркоматов, на официальном сайте парковок или в мобильном приложении "Парковки Санкт-Петербурга", - отметили в городской администрации.

Также оплату можно провести через мобильное приложение или личный кабинет банка Сбербанк, через кассы отделения банка, а также мобильное приложение банка ПСКБ. При оплате указанными способами взимается комиссия по тарифу банка.

Напомним, что в случае неоплаты парковки автомобилисту-нарушителю придет штраф - три тысячи рублей.