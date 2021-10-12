Шесть человек задержали после стрельбы на Васильевском острове в Петербурге

После стрельбы в Петербурге задержали шесть человек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала шесть человек после стрельбы на Васильевском острове. В третьем часу ночи 11 октября 2021 года в отделение МВД по району поступило сообщение о том, что у дома 21 по Кадетской линии кто-то стреляет, тогда правоохранители сразу же выехали на место.

- По указанному адресу были задержаны шесть мужчин: два брата 30 и 26 лет, 31-летний житель Малого проспекта, 36-летний житель дома на 17-й линии В.О., 28-летний житель Лиговского проспекта, а также 31-летний житель улицы Коллонтай, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что между старшим братом и мужчиной с улицы Коллонтай возник конфликт, в ходе которого первый четыре раза выстрелил в асфальт из травматического пистолета. Пострадавших в результате стрельбы нет.

Стрелявшего мужчину оставили под стражей, остальных отпустили. Возбуждено уголовное дело.