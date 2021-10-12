В "Ленэнерго" опровергли разрыв электросетей в центре Петербурга

В "Ленэнерго" опровергли разрыв линий электропередач в центре Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В компании "Россети Ленэнерго" проверили линии электропередач в центре Санкт-Петербурга, где утром 12 октября 2021 года произошел транспортный коллапс. В компании заявили, что никакого разрыва электросетей не было. Все провода в нормальном состоянии и по ним поступает электроэнергия.

- Специалисты проверили наличие повреждений на линии электропередачи 6 кВ в Центральном районе Петербурга. В результате повреждений на сетях компании не было обнаружено, - отметили в компании.

В итоге причиной транспортного коллапса оказались нарушения на сетях смежной ресурсоснабжающей организации.

Также отмечается, что все электроснабжение распределительного пункта Горэлектротранс с 10:04 часов осуществляется в полном объеме. Движение в центре города восстановлено.