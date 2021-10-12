137 кг санкционного сыра, масла и хамона изъяли в Ленобласти и сожгли

В Кингисеппе изъяли партию "санкционки". Фото: СЗМУ Россельхознадзора.

Инспектора Северо-Западного управления Россельхознадзора нашли и изъяли почти 137 килограммов сыра, масла и мясных продуктов, привезенных в Россию из стран Европейского союза. То есть «санкционки».

- В ходе рейда на одном из складов временного хранения Кингисеппа было выявлено и изъято 136,8 кг сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации, - сообщает пресс-служба ведомства.

Было изъято 65 килограммов сыра, произведенного в Эстонии и Германии, 63,5 килограмма сливочного масла из Финляндии и 8,4 кг испанского хамона в нарезке.

Учитывая, что нелегально ввезенные продукты нельзя пускать в розничную продажу или использовать другим образом, весь сыр, масло и хамон отправили в печь.