Трамваи и троллейбусы вновь пошли по центру Петербурга после сбоя в движении

Троллейбусы и трамваи вновь пошли по центру Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трамваи и троллейбусы вновь ходят по центру Петербурга. Утром вторника работа электротранспорта прерывалась из-за сбое в подаче, собственно, электричества. Вагоны беспомощно замерли на путях, а пассажиры не знали, что делать.

- В 9:57 возобновлено троллейбусное движение по Невскому проспекту, - сообщает пресс-служба «Горэлектротранса». - С 8:30 транспорт шел в объезд.

В «Ленэнерго» рассказали «Комсомольской правде», что специалисты компании выезжали на место для выяснения причин перебоев с подачей тока. Но ничего не нашли.

- Специалисты «Россети Ленэнерго» проверили наличие повреждений на линии электропередачи 6 кВ в Центральном районе Петербурга. В результате повреждений на сетях компании не было обнаружено. Электроснабжение распределительного пункта ГУП «Горэлектротранс» с 10:04 осуществляется в полном объеме, - сообщает пресс-служба компании.