Уголовное дело возбудили после пожара в доме Чубакова на набережной Карповки

После пожара в Доме Чубракова на набережной Карповки возбуждено уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После пожара в доме Чубакова на набережной Карповки прокуратура Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело. Об этом в ведомстве рассказали 12 октября 2021 года. Предварительно, виновата компания-подрядчик, которая проводила капитальный ремонт в здании.

- Дом Чубакова, является объектом культурного наследия. В феврале 2020 года между Фондом капитального ремонта и ООО "Мастер Руф" был заключен договор на капремонт общего имущества жильцов многоквартирного дома, - рассказали в прокуратуре.

Во время проверки ведомство установило, что подрядчик допустил некие нарушения при работе, что привело к возгоранию кровле. В итоге сгорали мансарда, чердак и четыре квартиры. Всего пострадали 25 из 38 квартир. Ущерб составил более 8,8 миллионов рублей.

Уголовное дело возбудили по статье 216 УК РФ, часть 1, нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба. Сейчас проводится проверка для того, чтобы установить личности виновных.