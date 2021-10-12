Резкое падение заболеваемости коронавирусом в Петербурге произошло 12 октября

Заболеваемость коронавирусом снизилась в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге произошло традиционное падение суточного показателя заболеваемости. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 12 октября 2021 года в Северной столице выявлено чуть больше 2,1 тысяч новых зараженных, хотя днем ранее из было более 2,9 тысяч.

- 12 октября зарегистрировано 2158 новых случаев заражения. По сравнению с днем ранее падение составило 26,4 процентов, - рассказали в оперштабе.

Ранее специалисты объясняли эти скачки тем, что во время выходных петербуржцы реже вызывают врачей и сдают анализы, поэтому спустя пару дней, как тесты готовы, показатель оказывается ниже среднего за неделю.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 12 октября 2021 года / Фото: Яндекс

Вместе с этим вырос суточный показатель среди выздоровевших. За минувшие сутки после болезни были выписаны 2459 человек. Смертность остается на прежнем уровне - за сутки скончались 62 человек.

Всего за время пандемии в Петербурге заражены 649 781, из них выздоровели 598 194 и умерли 22 571.

Напомним, что на фоне роста заражений в Ленобласти во многих местах ввели обязательные QR-коды.