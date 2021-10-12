Около 50 тысяч доз вакцины "Спутник V" поступило в Петербург

В Петербург поступило около 50 тысяч доз вакцины «Спутник V» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург на склад "Фармбаза" во вторник, 12 октября 2021 года, поступила новая партия вакцины от коронавируса. В этот раз было доставлено 49,8 тысяч комплектов доз препарата "Спутник V". Губернатор Александр Беглов обратился к пожилым жителям Северной столицы, призвав их не медлить и иммунизироваться от инфекции.

- Врачами всего мира уже доказано, что люди серебряного возраста находятся в группе риска по тяжелому течению ковида. Среди тех, кому больше 60 лет, вакцинацию прошли всего 40%. Это недопустимо мало, - отметил градоначальник.

Беглов добавил, что сейчас эпидемическая ситуация в городе не простая. Всего в Петербурге вакцинированы около 1,7 миллиона человек. А это много меньше половины жителей.

На данный момент в Петербурге есть все вилы доступных в России вакцин. Всего в город было поставлено более 2,7 млн доз препаратов.