В Мурино начали засыпать пруд с уточками

В Мурино начали осушать последний пруд на Ручьевском проспекте. Фото: Предоставлено "КП-Петербург"

В городе Мурино 12 октября начали осушать пруд, расположенный за электроподстанций на Ручьевском проспекте. Машины с насосами заметили местные общественники и рассказали об этом журналисту «КП-Петербург».

- Уточкам конец. Это было единственное место в нашем городе, где дети любовались природой. В Мурино кругом одни стройки, зеленых зон мы так и не увидим, - сокрушается общественный деятель Юрий Светличный, приславший фотографию в «Комсомолку».

Незадолго до этого в окрестностях уже засыпали один пруд. Сейчас на на этом месте ведется строительство жилого комплекса.

Ранее мы писали о том, что в ближайшее время в Мурино появится народная дружина, которая будет бороться с нарушителями административного и уголовного кодекса. В ближайшее время добровольцы планирует заключить трехстороннее соглашение с МВД и местными властями.