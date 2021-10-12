Школьные каникулы в Петербурге продлили до двух недель

Школьники Петербурга будут отдыхать дольше, чем обычно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Осенние каникулы у школьников Петербурга будут длиннее обычного. Ранее такое решение приняли в руководстве Ленинградской области. Там объяснили это желанием «разорвать» цепочку заражений коронавирусом. Власти города на Неве свое решение с ковидом не связывают и официально пока не комментируют.

- Сотрудники пресс-службы в отпуске, мы не комментируем, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в комитете.

Однако о решении продлить каникулы уже объявлено родителям самих школьников.

- Официально каникулы 10 дней, это было установлено еще весной. С 25 октября по 3 ноября. 4-5 ноября - праздничные дни, нерабочие официально. 6-7 - обычные выходные. Вот и получается две недели. По идее учиться должны были только те, кто учится по субботам, и только один день. Наверное и этот вопрос решат, - рассказала сотрудница редакции «Комсомольской правды», у которой сын - школьник.

Тем не менее, «Комсомолка» направила запрос в Комитет по образованию по ситуации с осенними каникулами в городе.

ОБНОВЛЕНО:

- У нас все по плану. Каникулы, потом праздничные и выходные дни, - подтвердили сотрудники Комитета.