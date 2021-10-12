Петербург стал лидером по доле жителей с нарушениями сна

Петербург оказался лидером по доле жителей с нарушениями сна Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург оказался лидером по доле жителей с нарушением сна. Оказалось, что почти половина горожан имеют проблемы с засыпанием, либо дневной сонливостью, которая мешает быть сосредоточенным. Таким исследованием 12 октября 2021 года поделились компания Garmin и hh.ru.

- Проблемы со сном испытывают около 46 процентов жителей города. Из них две трети мучаются от дневной сонливости, у 61 процента опрашиваемых есть проблемы с засыпанием. Еще 40 процентов просыпаются ночью, - говорится в исследовании.

Большинство петербуржцев эти проблемы связывают с с высоким уровнем стресса, загруженностью на работе или учебе. Еще 30 процентов ответили, что для них такой сон - уже сложившаяся вредная привычка. Также люди говорили, что им мешают посторонние звуки, перемена погоды, дискомфорт в ногах, любовь поиграть в компьютерные игры, а также наличие маленьких детей.

Кроме того, оказалось, что чуть больше половины петербуржцев спят по 6-8 часов в сутки. Остальные ответили поровну, что спят меньше 6 часов, либо от 8 часов и больше.