Свет и отопление вернули в Дом Чубакова на набережной Карповки после пожара Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После пожара в Дом Чубакова на набережной Карповки в Санкт-Петербурге вернулось отопление и электричество. 12 октября 2021 года все работы по восстановлению коммуникаций были завершены. Об этом сообщили в Смольном.

- Подключены все 70 стояков отопительной системы. Дом подключен к системе электроснабжения за исключением нескольких залитых водой при тушении пожара квартир, - пояснили в жилищном комитете.

Для просушки помещений на лестницах установлены шесть тепловых пушек, в квартирах работают еще восемь.

Напомним, что пожар, который начался вечером 9 октября, уничтожил четыре квартиры, мансарду и крышу. Сейчас идут работы по разбору завалов, а также подготовка к монтажу временной кровли.

Всего в доме проживает 140 человек. В уничтоженных огнем жили 16 человек. Кроме того, пострадали 25 квартир. Сейчас временным жильем обеспечены 12 семей. Управляющая компания занимается фиксацией размера материального ущерба, нанесенного жителям дома.