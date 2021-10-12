Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье12 октября 2021 15:42

Беглов назвал непростой эпидемическую обстановку в Петербурге

Градоначальник призвал людей старшего поколения активнее прививаться от коронавируса
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге непростой, но контролируемой

Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге непростой, но контролируемой

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 12 октября 2021 года отметил, что в городе непростая эпидемическая ситуация, хоть и находится под контролем. Градоначальник посетовал, что в Северной столице невысокий уровень вакцинации, особенно среди людей старше 60 лет, хоть врачи и говорят, что эта категория находится в группе риска.

- Среди тех, кому больше 60 лет, вакцинацию прошли всего 40%. Это недопустимо мало. Знаю, что многие провели лето на даче, выезжали в другие регионы. Осенью все возвращаются в Петербург. Эпидемическая обстановка контролируемая, но непростая, - отметил Беглов.

На данный момент в городе привиты всего лишь 1,7 миллион человек, что значительно меньше половины от всех горожан.

Беглов призвал всех, кто еще не успел, пройти вакцинацию. Препарата в городе достаточно для всех. 12 октября на базу поступило еще около 20 тысяч доз Спутник V.