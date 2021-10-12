Число госпитализированных с коронавирусом в Петербурге превысило 6,6 тысяч Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге число госпитализированных пациентов с коронавирусом превысило 6,6 тысяч человек. Об этом говорится в отчете Смольного на 12 октября 2021 года. Больных лечат сразу в 17 больницах, куда за минувшие сутки попали еще 309 человек.

- На сегодня в больницах города от коронавируса лечатся 6631 человек. Всего в стационарах развернуто более 8,3 тысячи коек, - рассказала в отчете городская администрация.

Кроме того, в тяжелом состоянии в реанимациях сейчас находятся 606 пациентов, еще 269 подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, что на фоне подъема заражаемости, Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию в Петербурге с 15 ноября 2021 года. Теперь привиться придется почти всем работникам сфер, которые контактируют с людьми.