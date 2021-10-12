Стали известны даты Рождественской ярмарки в Петербурге в 2021 году Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге во время новогодних каникул быть Рождественской ярмарке. Разумеется, если эпидемическая ситуация в городе совсем не усугубится. Стало известно, в каких числах она будет проходить. Данные об этом появились на портале госзакупок, так как Петербург уже во всю готовится к празднику.

- Рождественская ярмарка в Петербурге пройдет с 18 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Она традиционно расположится на Малой Садовой улице, Манежной площади и Кленовой улице, - говорится в документах.

Уже стало известно, что для юных гостей ярмарки будет работать карусель, а также паровозик на колесах. На то, чтобы они радовали маленьких посетителей, город потратит более 2 млн рублей.

Также уже началась закупка украшений всего города к Новому году. На это из бюджета будет потрачено еще минимум 65 млн рублей.