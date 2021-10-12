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Общество12 октября 2021 17:35

Суд разрешил снести здание хладокомбината на улице Шкапина в Петербурге

Иск градозащитников к Комитету по охране памятников был отклонен
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Суд разрешил застроить жильем территорию хладокомбината на улице Шкапина.

Суд разрешил застроить жильем территорию хладокомбината на улице Шкапина.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Куйбышевский районный суд Петербурга разрешил снести здание хдалокомбината, расположенное на улице Шкапина, против чего возражали градозащитники. Они подали иск с требованием отменить демонтаж и будущую застройку территории, но суд им отказал.

- Суд отказал. Меры предварительной защиты в виде обязания воздержаться от совершения действий по сносу (демонтажу) зданий на улице Шкапина, дома 43-45 отменены, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иск был подан к городскому Комитету по охране и использованию памятников архитектуры (КГИОП), а также службе Госстрорйнадзора, выдавшим разрешение на строительство инвестору.

На месте хладокомбината крупный застройщик уже начал работы по возведению нового жилого комплекса.