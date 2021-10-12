Суд разрешил снести здание хладокомбината на улице Шкапина в Петербурге

Суд разрешил застроить жильем территорию хладокомбината на улице Шкапина. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Куйбышевский районный суд Петербурга разрешил снести здание хдалокомбината, расположенное на улице Шкапина, против чего возражали градозащитники. Они подали иск с требованием отменить демонтаж и будущую застройку территории, но суд им отказал.

- Суд отказал. Меры предварительной защиты в виде обязания воздержаться от совершения действий по сносу (демонтажу) зданий на улице Шкапина, дома 43-45 отменены, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иск был подан к городскому Комитету по охране и использованию памятников архитектуры (КГИОП), а также службе Госстрорйнадзора, выдавшим разрешение на строительство инвестору.

На месте хладокомбината крупный застройщик уже начал работы по возведению нового жилого комплекса.