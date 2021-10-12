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Общество12 октября 2021 18:00

Очереди из скорых у детской больницы имени Филатова в Петербурге объяснили вспышкой ОРВИ

Также в учреждение поступают маленькие пациенты с ковидом и другими инфекциями
Никита НЕСТЕРОВ
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Вспышка ОРВИ могла стать причиной очередей из машин скорой помощи у детской больницы.

Вспышка ОРВИ могла стать причиной очередей из машин скорой помощи у детской больницы.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцы 11 октября обратили внимание на очереди из машин скорой помощи у детской больницы № 5 во Фрунзенском районе Петербурга. В справочной учреждения комментировать ситуацию не стали, предположив, что машины могли «просто стоять», а сотрудники, к которым мы обратились, отказались общаться с прессой даже на условиях анонимности. Однако о причинах очередей «Комсомолке» сообщили в «Комздраве».

- В больницу поступает много ребят с диагнозом ОРВИ, привозят детей с ковидом, но их гораздо меньше. В октябре статистика детского ковида стала ниже, по сравнению с прошлым месяцем, тогда как маленьких пациентов с другими инфекциями, напротив стало больше, - объяснил «Комсомолке» собеседник в Комитете по здравоохранению.

Ранее мы писали о том, что причиной очередей также могла стать пересменка, которую учреждение традиционно проводит по понедельникам.