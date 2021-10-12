Суд арестовал похитителя беременной жены бизнесмена из Ленобласти

Похититель беременной женщины будет ждать суда под арестом. Предоставлено "КП-Петербург".

Гатчинский городской суд отправил под арест 51-летнего мужчину, которого обвиняют в похищении беременной женщины - жены местного бизнесмена. Свою жертву злоумышленник выкрал из частного дома в поселке Большие Колпаны (по другим данным, перехватил в дороге уехавшую из дома на машине женщину), спрятал на съемной квартире в Мурино и требовал от родных женщины выкуп в 10 миллионов рублей.

- 2 октября 2021 года поступило сообщение по факту безвестного исчезновения беременной женщины 1986 года рождения. На следующий день на телефоны ее гражданского мужая и матери поступили сообщения с требованием выкупа, - сообщает пресс-служба Главного управления СК России по Ленобласти.

Изначально дело было возбуждено по статье «Убийство», но оптом переквалифицировано на «Похищение человека».

10 октября похитителя задержали при передаче «денег», а заложницу освободили. Сейчас она находится дома, а злоумышленнику грозит длительный срок за решеткой. Суда он будет ждать в следственном изоляторе.