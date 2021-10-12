Сильная магнитная буря накрыла Петербург 12 октября

Магнитная буря повлияла на метеочувствительных петербуржцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильная магнитная буря накрыла Европейскую и Северо-Западную части России, в том числе и Петербург, днем 12 октября. По оценке Лаборатории Рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, активность светила достигала уровня G2, что означает «средний», но головы у горожан трещали на все G3 по пятибалльной шкале.

- Буря вызвана вхождением Земли при ее движении по орбите в более быструю область солнечного ветра, который сейчас и раскачивает земное магнитной поле, - сообщает пресс-служба лаборатории.

По данным ученых, у поверхности Земли амплитуда колебаний магнитного поля составляет от 100 до 200 нТл (нанотеслы), то есть примерно 0,5 % от напряженности магнитного поля планеты. Несмотря на кажущуюся небольшую величину, масштаб явления охватывает всю Землю и приводит к огромной общей энергии колебаний, которая влияет на техносферу (в том числе, преобразуется в избыточные токи электросетей), а также на биосферу.

По оценке специалистов, довольно заметная «буря будет продолжаться около суток и к утру среды солнечная активность спадет.