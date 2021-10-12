Автор граффити с Тальковым распишет арку в Петербурге портретами музыкантов

Арка с портретами известных музыкантов может появиться в Петербурге. Фото: "Петербургский дневник" / Дмитрий Монич.

Галерея с портретами известных русских и мировых музыкантов может появиться во дворах на Лиговском проспекте. Ее хочет создать художник Дмитрий Монич, автор граффити с Игорем Тальковым на Литейном проспекте.

- Идея создать «храм музыкантов» появилась в далеком 1997 году на том месте, которое было когда-то сосредоточением людей, увлекавшихся рок-музыкой, они приобретали там кассеты, одежду с портретами любимых исполнителей, у многих, в том числе и у меня, оно ассоциируется с детством, - рассказал «Петербургскому дневнику» сам художник.

Точное место будущей галереи он не назвал, но поделился именами тех, кого хочет запечатлеть. Это Виктор Цой, Егор Летов, Михаил Горшенев, Элвис Пресли, Джон Леннон, Фредди Меркьюри и другие.

Дмитрий Монич уверен, что такая галерея будет привлекать туристов и поддержит статус Петербурга как культурной столицы.