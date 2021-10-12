В НИИ Пастера оценили неутешительный прогноз заболеваемости коронавирусом в Петербурге и России

Ученые из Петербурга дали неутешительный прогноз по росту заболеваемости коронавирусом в России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Замдиректора по научной работе НИИ эпидемиологии Пастера Владимир Дедков оценил математический прогноз ученых-коллег из СПбГУ насчет того, что к ноябрю 2021 года в России будут одновременно болеть коронавирусом до 1 млн человек. Эксперт признался «Невским новостям», что расчеты математиков могут быть вполне реальными, а благополучного сценария развития эпидситуации лучше не ждать.

- Оптимистический прогноз уже не состоялся. Под 30 заболеваемость. Я могу только сказать, что до Нового года будет тяжело, потом будет спад. В числах это сложно предсказать, много параметров слишком, - сообщил изданию Владимир Дедков.

Как считает эпидемиолог, причина ухудшения эпидситуации ясна как божий день – россияне массово вернулись из отпусков на фоне многочисленных отказов от вакцинации и случаев несоблюдения мер безопасности.